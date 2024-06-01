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MEB’den tepkiler sonrası dikkat çeken genelge! Okul dışı mezuniyete bakanlık el koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB’den tepkiler sonrası dikkat çeken genelge! Okul dışı mezuniyete bakanlık el koydu
Milli Eğitim Bakanlığı, Haber

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mezuniyet günü etkinliklerine ilişkin MEB tarafından yayınlanan genelgeyle törenlerde şatafata izin verilmeyecek ve veli izni alınacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatiline iki hafta kala, okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili bir genelge yayımlandı.

Okul müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre; mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak. Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak. Etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek. Okul veya kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecek. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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