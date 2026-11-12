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Memur-Sen'den Gazze’deki çocuklar için çağrı

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Memur-Sen'den Gazze’deki çocuklar için çağrı
Başlık ResmiMemur-Sen'den Gazze’deki çocuklar için çağrı

Memur-Sen ve ILC, Gazze'deki yıkımı COP31 gündemine taşıdı. Sergide 61 milyon tonu aşan enkaz ve çevresel tahribat gözler önüne serilirken Ali Yalçın, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan “Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikâyesi” deneyim sergisi, Gazze’deki insani ve çevresel yıkımı COP31 gündemine taşıdı.

Sergiyi ziyaret eden Memur-Sen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze’nin yeniden inşası için dünya liderlerine, BM’ye ve uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulundu.

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Gazze’ye atılan patlayıcıların gücünün 13 Hiroşima atom bombasına eş değer olduğu, geride 61 milyon tonu aşkın enkaz kaldığı belirtildi.

Yalçın “Hiçbir anne, çocuğunu yaşatabilmek için dünyadan merhamet beklememelidir” diyerek Gazze’nin toprağının, suyunun, zeytinliklerinin, okullarının ve hastanelerinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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