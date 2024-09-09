Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğrencilere mektup: İlk derse öğrencilerle birlikte girdi

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. İlkokula başlayacak öğrenciler için mektup kaleme aldı. Mektubunda "Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın." dedi.

Yusuf Tekin yeni eğitim ve öğretim yılını öğrencilerin arasında geçirdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda kararı doğrultusunda Bakan Tekin de okuldaki bayrak törenine katıldı, ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Dünyanın neresinde, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek nesil yetiştirebilmek, farkındalık oluşturmak için okullarda "Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık" temalı ilk ders faaliyetinin planlandığını bildirdi.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin, 750 binin üzerinde dersliğin, 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmenin bulunduğuna işaret ederek Tekin, "Kocaman bir aileyiz" mesajı verdi.

"NARİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ İÇİMİZİ ACITTI"

Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf Tekin

"İçimizi acıtan bir olay. Narin kızımız, aynı zamanda bir öğrencimiz. En yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASI BU YIL DA SÜRECEK"

Geçen yıl okullarda yürütülen ücretsiz yemek uygulamasının bu yıl da süreceğini bildiren Tekin, deprem bölgesinde ve taşıma yoluyla eğitimine erişim kapsamındaki öğrencilere yemek uygulamasına devam edeceklerini belirtti.

Okullarda "bağış" altında kayıt parası uygulamasına dair soru üzerine Tekin, ilkokullara ve ortaokullara yeni başlayacak öğrenci kaydının adrese dayalı olarak elektronik ortamda yapıldığını hatırlattı.

Liselerde ise sınavlı ve adrese dayalı olarak öğrenci kaydı alındığını anlatan Tekin, "Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? İlkokullar, ortaokullar ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına, bakanlık merkezden, İçişleri Bakanlığından aldığımız veriler ışığında yerleştirmeleri yapıyoruz." dedi.

YUSUF TEKİN'DEN ÖĞRENCİLERE MEKTUP VAR

Bakan Tekin, mektubunda okula başlayan öğrenciler için şunları yazdı:

"Bugün eğitim hayatının ilk günü. Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin. Hoş geldin. Bugünden itibaren öğretmeninden ve ailenden aldığın destekle öncelikle kendini, sonra da dünyayı tanıyacaksın. Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda biz hep yanında olacağız. Seni yaşama hazırlayacak olan eğitim yolculuğunun her anından çok şey öğrenecek, keşfedecek ve yeni deneyimler kazanacaksın.

Okulunda sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin. Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın. Sen ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın."

Bakan Tekin, öğrencilerden mektubu saklamalarını isteyerek, "Çünkü yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın. Sana güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulunda çok eğlen, bol bol öğren ve her gününü keyifle geçir. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.