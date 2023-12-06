Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘sınıf annesi’ kararı! 81 il valiliğine gönderildi

6 Aralık 2023 09:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:21

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde bazı okullarda devam eden “sınıf annesi” uygulaması rafa kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf annesi adı altında görevlendirilen veliler için harekete geçti. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve derslere müdahil olduğu yönündeki gelen şikayetlerin tepki çektiğini belirtti.

TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

81 İL VALİLİĞİNE YAZI

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

“SINIF ANNELERİ ÖĞRETMENLERİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.