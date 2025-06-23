Mimikri ve at sineği öğrencileri terletti! İşte YKS'nin en ayırt edici soruları

YKS’nin ikinci oturumu AYT’de biyolojideki “mimikri” ve felsefedeki “Sokrates’in at sineği benzetmesi” soruları öğrencileri terletti. Uzmanlar, yorum gücü ve işlem becerisinin öne çıktığı sınavın, bilgiyle birlikte strateji gerektirdiğini vurguladı.

MAHMUT ÖZAY -YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15’te başladı ve adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. 1 milyon 721 bin 60 adayın katıldığı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleşti. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan imtihanda 80 soru yer aldı. YDT’ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girdi. Biyolojide sorulan başka hayvanları taklit etme olarak bilinen ‘Mimikri’ sorusu ve Felsefe’de Sokrates’in yer aldığı ‘At Sineği’ sorusu adayları epey terletti.

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Sınavları Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Birsen Çiçek “2025 AYT sınavı Türk dili ve edebiyatı sorularında yorumlama ve bilgi birlikte ölçüldü. 24 sorunun 6’sı anlam olup, yorumlama gücünü ölçen sorulardan oluşurken 18 soru edebiyat bilgisine dayalıydı” yorumunda bulundu. Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Turgut Özel, tarih sorularının orta zorluk düzeyinde olduğunu, soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücünün de etkili olduğunu ifade etti. Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu da geometri sorularının çok uzun ve işlem gerektiren yapıda olmasa da doğru çözüm stratejisi geliştirmeyi zorunlu kılan nitelikte olduğunu belirterek “Her ne kadar çok sayıda ‘çok zor’ soru olmasa da neredeyse tüm soruların işlem yönü güçlüydü. Bu da öğrencilerin hata yapma riskini artırabilir” diye konuştu.