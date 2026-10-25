Bolu Orhan Gazi Ortaokulunda 2 yıl önce hayata geçirilen “Nezaketin Kalbi Atıyor” projesiyle akran zorbalığı bitti, saygı ve zarafet arttı. Çocukların dili değişti.

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Akran zorbalığına karşı pozitif dil yaklaşımı Bolu’da bir okulda şiddet olaylarını bitirdi.1.200 öğrencinin eğitim gördüğü Bolu Orhan Gazi Ortaokulunda iki sene önce Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Karabörk’ün “Nezaketin Kalbi Atıyor” projesi hayata geçirildi.

Öğretmenlerin ve velilerin de dâhil edildiği proje kapsamında öğrenciler, el yazılarıyla hazırladıkları “Teşekkür ederim”, “Size nasıl yardım edebilirim?” gibi olumlu iletişimi teşvik eden ifadeler içeren yazıları panolara astı.

Nezaket diliyle zorbalık bitti

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Okul duvarları nezaket dili içeren mesajlarla donatıldı. Öğrencilerin nezaket dilini kullanmasıyla okulda kötü söz, yüksek sesle konuşma ve akran zorbalığının azaldığı olumlu bir atmosfer oluştu.

Nezaket diliyle zorbalık bitti

Doç. Dr. Karabörk, projeyle okulda nezaket anlayışının bir kültür hâline geldiğini dile getirdi. Okul müdürü Ahmet Topal da proje sayesinde öğrencilerin birbirlerine karşı daha saygılı ve nazik davranmaya başladıklarını gözlemlediklerini belirtti. Projenin Bolu’ya yayılması planlanıyor.



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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