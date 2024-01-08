Okul servisi 1 km ücreti ne kadar? Kilometre kilometre okul servisi ücretleri!

8 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 21:59

Okul servisi 1 km ücreti ne kadar, kaç TL? Son zam kararın ardından kilometre kilometre okul servisi fiyat tarifesi de değişti. İşte güncel okul servisi fiyatları…

OKUL SERVİSİ 1 KM ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu kararın ardından 0-1 kilometre arası okul servisi ücreti 1.665 TL oldu.

KİLOMETRELERE GÖRE OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ

0-1 km okul servisi 1665 lira,

1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira,

5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira,

9-11 km 2451 lira,

11-13 km 2821 lira,

13-15 km 2965 lira,

15-17 km 3199 lira,

17-19 km 3384 lira,

19-21 km 3600 lira,

21-23 km 3750 lira,

23-25 km 3896 lira oldu.

ZAM SONRASI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam sonrası metrobüs en uzun mesafe ücreti, 22,5 liradan 26,55 liraya yükselmiş oldu. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.