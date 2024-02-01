Sınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyor

8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başlıyor. Bavurular 26 Şubat'a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvurularının bugün başladığını duyurdu.

ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav için bugün başlaması beklenen başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.