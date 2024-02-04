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    • Son tatil günü! Okullarda ilk ders zili yarın çalacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Son tatil günü! Okullarda ilk ders zili yarın çalacak
    Milli Eğitim Bakanlığı, Yarıyıl Tatili, Haber

    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine yarın başlayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak'ta karnelerini aldı. 19 günlük yarıyıl tatili ise bugün sona erecek.

    2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

    İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Eğitim BakanlığıYarıyıl Tatili
    Haberler > Eğitim > Son tatil günü! Okullarda ilk ders zili yarın çalacak
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