Son tatil günü! Okullarda ilk ders zili yarın çalacak
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak'ta karnelerini aldı. 19 günlük yarıyıl tatili ise bugün sona erecek.
2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.