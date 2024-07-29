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TÜBİTAK burslarına yüzde 20 zam!

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TÜBİTAK burslarına yüzde 20 zam!

Eğitim Haberleri

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK burslarının artırıldığının haberini verdi. Burs miktarları yüzde 20 artarken hak sahipleri lisans için 4 bin 800 TL, yüksek lisans için 16 bin 500 TL, doktora için 24 bin TL ve doktora sonrası için 32 bin TL TÜBİTAK bursu alabilecek.

Milyonlarca öğrenciyi sevindiren haber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır, TÜBİTAK burslarının artırıldığını açıkladı. 

Buna göre önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı yüzde 20 artışla 4 bin TL’den 4 bin 800 TL’ye yükseltildi.

DOKTORA BURSU NE KADAR?

Yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 13 bin 500 TL’den 16 bin 500 TL’ye çıkartılırken, doktora öğrencisine verilen burs miktarı da 20 bin TL’den 24 bin TL’ye yükseltildi.

Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 27 bin TL iken 32 bin TL olarak güncellendi.

PERFORMANS ÖDEMESİ NE KADAR?

Öte yandan BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programında yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 8 bin 700 TL ve doktora sonrası araştırmacılar 10 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Düzenleyen:  - Eğitim
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