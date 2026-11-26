Mardin-Münih hattı yeniden kuruldu. 70 ve 80’li yıllarda işçi olarak Avrupa’ya giden Türklerin yerini bugün üniversite mezunu gençler aldı. Doktorlar, mühendisler ve diplomalı gençler Batı’ya yönelirken, 10 yılda yurt dışında yaşayan yükseköğrenimli Türklerin sayısı 23 bin 500’den 55 bin 600’e yükseldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Orta sınıfın zayıflaması toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya, beyin göçünün artmasına yol açıyor” açıklaması gündemdeki yerini korurken, TÜİK, YÖK ve OECD verilerine dayanılarak hazırlanan “Türkiye’de Beyin Göçü 2026” raporu, üniversite mezunlarının yurt dışına göçünün ülke geneline yayıldığını ortaya koydu. SER Akademi tarafından hazırlanan araştırmaya göre beyin göçü artık yalnızca büyük şehirlerin meselesi olmaktan çıktı.

2025 verilerine göre 81 ilin 72’sinde beyin göçü oranı arttı. İstanbul yüzde 3,99 ile ilk sırada yer alırken İzmir, yüzde 3,48 ile Ankara’yı (yüzde 2,94) geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. En düşük oran ise Siirt ve Hakkâri’de yüzde 0,19 olarak ölçüldü. İstanbul ile Siirt arasındaki fark 21 kata ulaştı.

Türkiye okutuyor, Avrupa kazanıyor: 11 yılın rekoru kırıldı! Beyin göçü Anadolu’ya sıçradı

Beyin göçünün en hızlı arttığı iller Bilecik (yüzde 43), Eskişehir (yüzde 31), Bursa (yüzde 28) ve İzmir (yüzde 25) oldu. Buna karşılık Hakkâri, Tokat ve Kars’ta düşüş kaydedildi.

Raporda, batı ile doğu illeri arasında farklı göç eğilimleri bulunduğuna dikkat çekildi. Batıda göçün ağırlıklı olarak üniversite mezunları arasında görüldüğü, doğu ve güneydoğuda ise genel göç son yıllarda belirgin şekilde artmasına rağmen mezun göçünün düşük kaldığı belirtildi.

MEZUN SAYISI 2,4 KAT ARTTI

TÜİK’in göç oranları ile YÖK’ün mezun sayıları birlikte değerlendirildiğinde, yurt dışında en az üç yıldır yaşayan lisans mezunu sayısının 2015’te yaklaşık 23 bin 500 iken 2025’te 55 bin 600’e yükseldiği tahmin edildi. Rapora göre bu artışın yaklaşık yarısı yükseköğretimin genişlemesinden, diğer yarısı ise beyin göçü oranındaki yükselişten kaynaklandı.

Türkiye okutuyor, Avrupa kazanıyor: 11 yılın rekoru kırıldı! Beyin göçü Anadolu’ya sıçradı

2025’te yurt dışında yaşayan mezun sayısındaki yaklaşık 7 bin 400 kişilik artışın 4 bin 500’ünün doğrudan göç oranındaki yükselişten kaynaklandığı hesaplandı. Göç edilen ülkelerin dağılımında da değişim yaşandı. Almanya’nın payı yüzde 15,3’ten yüzde 22’ye yükselerek ilk kez ABD’yi (yüzde 16,9) geride bıraktı. Avrupa ülkelerinin toplam payı ise yüzde 36’dan yüzde 48’e çıktı.

SAĞLIKÇILARDA GÖÇ HIZLANDI

Raporda en dikkat çekici gelişmelerden biri sağlık alanında yaşandı. Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 0,65’ten yüzde 1,38’e çıkarak 2,1 kat arttı. Tıp mezunlarında ise oran yüzde 1,17’den yüzde 1,75’e yükseldi. Hekimlerde yıllık artışın giderek hızlanması da dikkati çekti. Veterinerlikte yüzde 41, eczacılıkta yüzde 33 artış kaydedilirken hemşirelik ve ebelikte oran yaklaşık yüzde 0,3 seviyesinde kaldı.

Raporda, TÜİK göstergesinin yaklaşık üç yıllık gecikmeyle sonuç vermesi nedeniyle hekim göçündeki asıl tablonun henüz tam olarak ortaya çıkmadığı vurgulandı.

Türkiye okutuyor, Avrupa kazanıyor: 11 yılın rekoru kırıldı! Beyin göçü Anadolu’ya sıçradı

ASIL ETKİ 2027’DE GÖRÜLECEK

TÜİK’in beyin göçü göstergesi, yurt dışında en az üç yıl yaşayanları kapsıyor. Bu nedenle 2022’de 140 bin olan yurt dışına çıkış sayısının 2023’te 291 bine yükselmesinin etkisinin 2026 verilerinden itibaren görülmesi bekleniyor. Raporda, bu kişilerin yurt dışında kalmaya devam etmesi hâlinde beyin göçündeki asıl tablonun 2026-2027 verilerine yansıyacağı belirtildi. Öte yandan 2022-2025 döneminde Türk vatandaşlarının yurt dışına göçünde yaklaşık 345 bin kişilik net kayıp yaşandığı hesaplandı.

OECD TÜRKİYE İÇİN KARAMSAR TABLO ÇİZMEDİ

Raporda Türkiye için karamsar bir tablo çizilmedi. OECD tanımına göre Türkiye’nin yükseköğrenimli göç oranı yüzde 3,5 seviyesinde bulunurken, ülkenin büyüklüğü ve gelir seviyesine göre beklenen oran yüzde 4,4 olarak hesaplandı.

Polonya’da bu oran yüzde 12,6, Portekiz’de ise yüzde 12,3 oldu. Ancak raporda asıl riskin mevcut orandan ziyade artış hızında ve yurt dışına giden mezunların niteliğinde olduğu vurgulandı. Yurt dışında yaşayan yükseköğrenimli Türklerin sayısı 2010-2020 döneminde yüzde 72 artarken, son beş yılda yurt dışına giden mezunların sayısı 2,3 katına çıktı.

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