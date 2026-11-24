Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, "Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur" sözleri ile uyarıda bulundu. MHP lideri, "Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma bizim adalet terazimizde en ağır suçtur ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derecede kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Özetle Kaydet a- | +A

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli Öğretmenler Günü'nü, "Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur" sözleri ile kutladı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

21 Kasım'da Şırnak'ta 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekanı cennet olsun.

"GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMENLERDİR"

Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren, iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir. Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir. Toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında, bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar. Yeni nesillerin daha nicelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niceliğiyle doğru orantılıdır. Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir. Öğretmen eserini aklıyla doğrudan insanın ruhuna işler ve onun geleceğini şekillendirir. Bu yönüyle öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işidir. Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz her hayal ve kurduğumuz her hayat, öğretmenlerimizin attığı temel üzerine inşa edilmiştir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur. Öğretmene vefa onu sınıfta can kulağıyla dinlemekle, emeğine saygı göstermekle başlar.

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Aziz dava arkadaşlarım, öğretmenlerimizin gençlerimiz üzerindeki eğitim ve öğretim sorumluluğu varsa, bizlerin de onlara gelecek oluşturacak bir mesuliyetimizin bulunduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir.

"KISA VADELİ HEYECANLARA KAPILMAYIN"

Bir ülkede kaynakların dağıtımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın topraklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik, gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir. Bizim temel görevimiz enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatçısı gençlerimizin hayallerini, yeteneklerini, ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir. Çok değerli öğretmenlerimizin eğitip donattıkları sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır. Bu hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir. Hep de böyle kalmalıdır. Sevgili gençlerimiz, sizlere de seslenmek istiyorum. Sağdan soldan esen rüzgarların kısa vadeli heyecanların etkisinden kapılmayın.

7 MADDELİK YAĞMUR STRATEJİSİ

Partimizin ilk grup toplantısında yağmur stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni haritamızı açıkladık. Bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk. Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3Y'ye yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik. Stratejinin yürütme, yasama ve yargı ile ilgili kısımları malumunuz. Bununla beraber 7 başlık halinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Halihazırda bu meselelerin aşılmaları gereğine işaret ettik. Dünya, bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi, milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi, aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir. Bu bakımdan siyasi, idari, hukuki, kültürel anlamda reformları hayata geçirmek, ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükselteceği gibi insan onur, haysiyet ve şerefine uygun da bir hayat ortaya koyacaktır. Devlete güven arttıracaktır. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir. Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım. Yaklaşımımızın hukuk içerisinde olmalı, mesele adalet temelli olarak el alınmalıdır. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması, kuralların herkese eşit ve tutarlı şekilde uygulanması, toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak toplumsal barış ve devlete güven ortamı sağlar.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Çağın gerçeğine uygun, insan onur, haysiyet ve şerefine yaraşır bir refah seviyesi her bir vatandaşımızın ana sütü gibi hakkıdır. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur. Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma bizim adalet terazimizde en ağır suçtur ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derecede kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala