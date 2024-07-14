Üniversiteler ve hocalar şikayet etti, ikinci öğretim kapatıldı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ikinci öğretimin kapatılması meselesine YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, üniversitelerden gelen şikayetler doğrultusunda kararın alındığını ifade ederek "Aldığımız bilgiler eğitim öğretim kalitesinin biraz aşağı doğru indiği şeklinde. Hocalar fazla ders vermek bakımdan da biraz şikayetçi. Kapasitemizin de talebi karşılaması kararımızın gerekçelerinden biriydi" dedi.

YÖK geçtiğimiz günlerde ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. İkinci öğretim kararı binlerce üniversite öğrencisi tarafından takip edilirken YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar gerekçelerini anlattı.

İkinci öğretimin neden kaldırıldığını açıklayan Özvar, “üniversite mezun olmanın ortaöğretim mezunlarından reel ücretler bakımından daha fazla imkân sağladığını” söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e şunları anlattı:

"KAPASİTEMİZ TALEBİ KARŞILIYOR"

Türkiye’de bugün 208 üniversite ile birlikte yüksek öğretimde erişim talebine cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Bu çok önemli. Aldığımız bu karara gerekçe oluşturacak bir husus varsa onlardan bir tanesi bu. Bizim kapasitemiz yani ikinci öğretime kontenjan vermesek de rahatlıkla şu an itibariyle talebi karşılayacak düzeydedir. Çünkü yeni pek çok program açıyoruz. Bu programlarda da artık gençlerin istihdam piyasasına girmesini zorlaştıracak programlar yerine daha kolay iş bulmalarını sağlayacak programlar tasarlıyoruz.

Gençler biliyor ki, yüksek öğretim mezunu olmak reel ücretler bakımından ortaöğretim mezunlarından daha fazla kendilerine imkan sağlıyor. O yüzden insanlar üniversiteyi tercih ediyor. İyi bir vatandaş olmak amacının dışında sosyal saygınlık, öğrencilerin tabiriyle söylüyorum daha nitelikli iş bulmak, daha yüksek maaşa kavuşma arzusu da çok fazla. Gençleri etkiliyor. Biz programları dönüştürürken bu hususa fevkalade dikkat ediyoruz. Gençler daha fazla istihdam piyasasında imkan bulabilmeli.

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDEN KALDIRILDI?

İkinci öğretimle ilgili, üniversitelerden aldığımız bilgiler eğitim öğretim kalitesinin biraz aşağı doğru indiği şeklinde. Hocalar fazla ders vermek bakımdan da biraz şikayetçi. Üzerlerine düşen ders yükü, ikinci öğretimin programlarının olduğu üniversitelerde ilgili programlarla daha yüksek.

"AÇIK ÖĞRETİME YAZILABİLİRLER"

Bize gelen, bizim yaptığımız çalışmalarda da hocalardan şikâyet de söz konusu. Bir de bazı üniversitelerde normalde 17.00 den 18.00 den sonra başlaması gereken programlar daha erken saatlere çekiliyor. ‘İşim var, üniversiteye de gidecektim’ gibi şikayetlerin aslında hepsine hak vermek mümkün değil.

İkinci öğretimde olmayan programlara çalışan arkadaşlarımız daha büyük bir imkanla Açık Öğretim programlarına da yazılabilirler. Dolayısıyla Açıköğretim programları ikinci öğretim programları için de bir çıkış yolu. Toplum, çok insan buna olumlu yaklaşıyor, ikinci öğretim konusunda kararımızı da benimsiyor. Kararımıza üniversiteler de, öğrenciler de sıcak bakıyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MESELESİ

Vakıf üniversitelerini bir sonraki öğretim yılında başlatmamızın nedeni şu: Nakit gelir gider dengesini biraz daha önceden hesap ediyorlar.

Yıllık bilanço çıkarırken mevcut kontenjanları, kaç öğrenci gelir, buradan ne kazanırız, kime ne kadar harcama yaparız falan bunların hesaplamalarını önceden yapıyor.

Onlarda da bu sene öğrenci alımını kesseydik, vakıf üniversitelerine bir mağduriyet yaşatabilirdik. Sadece öğrenci değil, vakıf, devlet, hoca yani bütün paydaşları dikkate almak durumundayız.

Vakıf Üniversitelerindeki uygulamayı önümüzdeki sene başlatmak üzere ben resmi tebliğde bulundum.

Program kapatma yanlış anlaşılıyor. Onu şöyle anlamak lazım: Kapatma kararını Üniversitelerarası Kurul alamaz. Böyle bir yetkisi yok. İkinci öğretim programlarını kapatma kararı üniversitelerin Senato ve Yönetim Kurullarınca alınır, YÖK’e bildirilir. YÖK de bunu onaylar veya onaylamaz. Üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda bunlar hep organize edilir