YÖK'ten tercihler öncesi kritik karar! 2. öğretim kapandı kontenjanlar azaldı

YÖK, çalışan öğrenciler için hayata geçirilen ikinci öğretimi kaldırdı. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme ve temel bilimlerin kontenjanlarını düşürdü.

ESMA ALTIN ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sürpriz bir kararla üniversitelerdeki ikinci öğretim programlarını kapattı. Mevcut programlar istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun hâle getirilecek. Vakıf üniversiteleri de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapacak.

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YÖK’ün bir diğer önemli kararı ise üniversite kontenjanlarıyla ilgili oldu. Buna göre mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme söz konusu bölümlerde kontenjan sayısında azaltmaya gidildi.

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Kararı değerlendiren eğitim uzmanı Salim Ünsal, son zamanlarda ikinci öğretime olan talebin düştüğünü söyledi. Ünsal “Dolayısıyla ikinci öğretimin kontenjanları 5-6 yıldır yavaş yavaş geriye doğru gitti. Bazı bölümlerde ikinci öğretim kaldırıp normal öğretime devam edildi.

"DİPLOMALI İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTTI"

Geçen sene devlet üniversitelerinde 916 bin 750 bin kontenjan açıldı. Bunların 79 bin 155’i ikinci öğretim programlarına ayrıldı. Bu öğrencilerden 1.308’i ikinci öğretim programına yerleşti” dedi. İstihdama dönük kontenjanların önemli olduğunu vurgulayan Ünsal “Üniversitelerde fazla sayıda kontenjan olması, mezun sayısını da çok yükseltti. Diplomalı işsizlik çok büyük ölçüde şiddetini de artırmıştı. Bu kararı, sorunların biraz baskılanması ve rekabetin azalması açısından olumlu bir gelişme olarak görüyorum” diye konuştu.

"İŞ VE İSTİHDAM SIKINTISI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

YÖK’ün bazı bölümlerde kontenjan kısıtlamasına gitmesi kararına da değinen Ünsal, şunları söyledi: Geçtiğimiz yıl mimarlığa 6 bin 549, eczacılığa 4 bin 742, psikolojiye 13 bin 116, beslenme ve diyetetik bölümüne 7 bin 327 kontenjan ayrıldı. Şimdi bunlar azalacak. Doğal olarak mezun sayısı da çok. İş ve istihdam sıkıntısı ortaya çıkmaya başladı. Her iki değişikliğin zellikle istihdam açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Böyle, hep statik, aynı bölümlere öğrenci alıp, aynı mezunları verip, bir sürü diplomalı işsiz mezun etmek yerine, üniversitedeki bölüm çeşitliliğini arttırarak, toplumsal değişme uygun, 21’inci yüzyıldaki değişen iş ve çalışma sahalarına yönelik yeni bölümler, yeni ana bilim dalları açarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek daha faydalı olacaktır.