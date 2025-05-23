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Üniversitenin zammına protesto! Öğrenciler rektörlük binasına yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'daki bir üniversitenin öğrencileri; yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zammı rektörlük binasına kadar yürüyerek protesto etti.

Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir üniversite önünde toplanan öğrenciler, yüksek zam oranlarını protesto etti. Üniversite öğrencileri, yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zam oranının geri çekilmesini istedi.

Üniversitenin kampüsünde toplanan öğrenciler, çeşitli pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak rektörlük binası önüne kadar yürüdü.

BU ZAM ARKADAŞLARIMIZI ÜNİVERSİTEDEN KOPARIYOR

Burada grup adına konuşan öğrenci, "2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi için belirlenen zam oranı yüzde 74'tür. TÜİK verilerine göre resmi enflasyon yüzde 38 ile 42 arasındadır. Üniversite yönetimi gerçekleri çarpıtma gayreti içindedir. Bu zam arkadaşlarımızın üniversiteden koparılmasına neden oluyor. Eğitim para ile satılan bir hizmet değil herkesin doğuştan bir hakkıdır. Üniversitelerin ticaretleştirilmesine karşıyız" dedi.

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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