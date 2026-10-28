Erzurum’da açılan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yöresel lezzetleri modern eğitimle buluşturarak kentin mutfak kültürünü geleceğe taşıyacak. Açılışta Michelin yıldızlı restoranlara dikkat çeken Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Michelin yıldızları varsa Mengen yıldızlı restoranlar da olmalı” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Millî Eğitim BakanlığınınTürkiye Gastronomi Liseleri Projesi’nin ilk okullarından olan Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yöresel mutfak kültürünü modern eğitimle buluşturacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla dün açılışı gerçekleştirilen okulda, Erzurum’un et ve süt ürünleri başta olmak üzere yöresel lezzetleri üzerine ihtisas eğitimi verilecek.

Bakan Tekin “Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta aramıyoruz, niye Michelin yıldızlı arıyoruz? Bu olmazsa eğer turizminiz, yerel kültürünüz nasıl dünyaya mal olacak? Michelin yıldızları varsa Mengen yıldızlı restoranlar da olmalı” dedi.

Veliler çok memnun: Lezzetler gençleşti

ÜÇ ALANDA EĞİTİM VERİLECEK

Gastronomi liselerinde üç temel bölüm bulunacağını söyleyen Tekin “Yöresel yemeklerimizi, hamur işlerimizi ve tatlılarımızı literatüre kazandıracağız. İkinci bölümde servis hizmetlerine, üçüncü bölümde ise işletmeciliğe odaklanacağız” açıklamasını yaptı.

Veliler çok memnun: Lezzetler gençleşti

25 ŞEHİRDE 7 MİLYON ÖĞRENCİ

Yıldız Holding’in destek ve katkılarıyla Erzurum’da açılan gastronomi lisesinin açılış törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ve Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın da katıldı. Yahya Ülker “Bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştık” dedi.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala