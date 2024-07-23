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Haberler > Eğitim > Yetenek açığı şirketlerde krize dönüştü! Hashtag üzerinden iş arama dönemi

Yetenek açığı şirketlerde krize dönüştü! Hashtag üzerinden iş arama dönemi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yetenek açığı şirketlerde krize dönüştü! Hashtag üzerinden iş arama dönemi
Linkedin, Tiktok, Haber

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlerin günde ortalama 2 saat 44 dakika geçirdiği sosyal medya platformları şirketlerin yeni gözdesi...

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Türkiye’de her dört şirketten üçünün açık pozisyonları doldurmakta zorlandığı, diğer bir deyişle yetenek açığı yaşadığı günümüzde çözüm sosyal medyada aranıyor.

Şirketler artık kariyer siteleri ve LinkedIn gibi sosyal iş ağlarının yanı sıra TikTok, Instagram gibi gençlerin günde ortalama 2 saat 44 dakikalarını geçirdiği sosyal medya platformlarında da iş ilanları çıkıyor. İş arayanlar ise bu mecralardaki etiketler (hashtag) üzerinden ilanlara ulaşıp başvurularını yapıyor.

Yetenek açığının şirketler için bir krize dönüştüğünü söyleyen Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı “Sosyal medya, yetenek havuzunu genişletmek ve doğru yeteneklere ulaşmak için önemli bir alan. Bu hâliyle de iş dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor” dedi. 

SAHTE İLANLARA DİKKAT

Sosyal medyanın iş arama ve işe alım süreçlerindeki rolü artarken sahte iş ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yalı “İş arayanların kimlik bilgilerini paylaşmadan önce ilanların güvenilirliğini mutlaka doğrulaması gerekiyor. Kurumsal e-Posta adresleri ve video-konferans görüşmeleri gibi güvenli iletişim kanallarını kullanmak, sahte ilanların tuzağına düşmemek adına kritik öneme sahip. Bu tedbirler, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık risklerini minimize edecektir” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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