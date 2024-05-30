Yılda 1.500 çocuğa nitelikli eğitim verilecek... TEGV’in Gaziantep öğrenim birimi açıldı

TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi hizmete başladı. Yılda 1.500 çocuğa nitelikli eğitim verilmesi planlanan birimin açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı törenle gerçekleştirildi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Gaziantep Öğrenim Birimi, gerçekleşen törenle yeni yerinde açıldı.

Şölen’in 3 yıllığına işletmesini üstlendiği, Lloyd’s Register Foundation ve Turkish Philanthropy Funds’ın desteklediği öğrenim birimi yılda yaklaşık 1.500’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunacak.

380 metrekare kapalı, 620 metrekare açık alana sahip iki katlı yeni etkinlik noktasında okuma adası, etkinlik odası, tasarım ve beceri atölyesi ile düşler atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, gönüllü odası-mutfak, ofis, teknik oda ve iki adet depo yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Artık zenginlik kavramı değişti. Ne kadar gelişmiş insan gücü var bu önemli.

Herkesin çocuklar için bir şeyler yapması tam da dünyanın ihtiyacı. Devlet elinden geleni yapıyor. Ancak eğitim tek başına devletten beklenmemeli. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak TEGV’e destek olmaya devam edeceğiz. Dokunduğumuz bir çocuk dünyayı değiştirecek. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.