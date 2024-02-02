YKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecek

26 Şubat'a kadar yapılabilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına yüzde 156 zam yapıldı. Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarılırken, üç oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran cumartesi günü yapılacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran pazar günü gerçekleşecek.

YÜZDE 156 ZAM

Açıklanan kılavuza göre sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı. Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı. Üç oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.