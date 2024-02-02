Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • YKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    YKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecek
    YKS, Sınav, Haber

    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    26 Şubat'a kadar yapılabilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına yüzde 156 zam yapıldı. Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarılırken, üç oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

    MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

    Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran cumartesi günü yapılacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran pazar günü gerçekleşecek.

    YÜZDE 156 ZAM

    Açıklanan kılavuza göre sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı. Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı. Üç oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YKSSınav
    Haberler > Eğitim > YKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı - EğitimYükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladıSınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyor - EğitimSınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyorMEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür: Pagan kültürünü istemiyoruz - EğitimMEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür: Pagan kültürünü istemiyoruzÖSYM duyurdu: 2023-YDUS 2. Dönem sonuçları açıklandı - EğitimÖSYM duyurdu: 2023-YDUS 2. Dönem sonuçları açıklandıMEB, Diyalekt ile İngilizce öğretiyor - EğitimMEB, Diyalekt ile İngilizce öğretiyorOkullarda yeni müfredat şubat sonunda: Dersler sadeleşecek, devamsızlığa kırmızı çizgi - EğitimOkullarda yeni müfredat şubat sonundaUzmanlardan 'mezuna kalma kararı için acele etmeyin' uyarısı - EğitimUzmanlardan 'mezuna kalma kararı için acele etmeyin' uyarısıBursluluk sınavında tarih belli oldu - EğitimBursluluk sınavında tarih belli olduBakan Tekin genç eğitimcilerle buluştu: Başarı öğretmenle gelecek - EğitimBakan Tekin genç eğitimcilerle buluştu: Başarı öğretmenle gelecekMEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı - EğitimTedbirler sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...