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    YKS'ye girecekler dikkat! Bugün başvuru için son gün

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    YKS&#039;ye girecekler dikkat! Bugün başvuru için son gün
    Yks, Ösym, Haber

    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YKS'ye başvurular bugün sona erecek. Sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

    8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün sona eriyor.

    Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

    Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

    SINAV 8-9 HAZİRAN'DA

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

    Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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