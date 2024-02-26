YKS'ye girecekler dikkat! Bugün başvuru için son gün

YKS'ye başvurular bugün sona erecek. Sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün sona eriyor.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

SINAV 8-9 HAZİRAN'DA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.