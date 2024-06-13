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1 yıllık mevduat faizinde ilk defa bu seviye! Uzun vadede dikkat çeken detay

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 yıllık mevduat faizinde ilk defa bu seviye! Uzun vadede dikkat çeken detay

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mevduat faizlerinde son dakika! Yatırımcılar “en yüksek faiz” arayışlarını sürdürürken; 1 yıla kadar (KKM dahil) vadeli hesaplarda mevduat oranının, ortalama %51,39 ile zirve yaptığı görüldü. 1-3 vadeli mevduat oranlarında ise ortalama oran 7 haftada 7 puan düşerek yüzde 60,95 oldu. Faizlerdeki muhtemel gerilemeden etkilenmek istemeyenler, uzun vadeye yöneliyor. Toplam mevduatlar içinde “1 yıl vadeli” olanların tutarı hızla artıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl - Yüksek TL getirisinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için TL vadeli mevduat önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak son 6 haftalık süreçte yabancı yatırımcının hızlı girişinin ve TCMB’nin yüklü döviz alımlarının ardından, piyasada TL likidite fazlası oluşmaya başladı. Merkez Bankası her ne kadar fazla likiditeyi çekmeye çalışsa da bu süreçte mevduat faizlerinde yaklaşık 8-10 puanlık gerileme yaşandı. Sadece TL hesaplarına teklif edilen oranlar %58-59 bandından %48-52 bandında kadar geri çekildi.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

TCMB tarafından açıklanan, KKM’den dönüşler de dahil olmak üzere ortalama mevduat faiz oranlarında da benzer eğilim dikkat çekiyor. Buna göre yaygın olarak tercih edilen 1-3 ay arası vadede, 19 Nisan haftasında %68,88 olan mevduat faiz oranı, 7 Haziran haftasında %60,95 seviyesine kadar geriledi.

Aynı dönemde 1 aya kadar vadeli mevduat oranları ise yüzde 55 civarında yatay seyretti.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ

Bu arada 1 yıla kadar olan ve 1 yıl üzeri vadelerde dikkat çeken oranlar öne çıkıyor.

1 yıla kadar vadeli mevduatlarda faiz oranı, 7 Haziran haftasında ortalama yüzde 51,39 ile en yüksek seviyeye çıktı. Söz konusu rakam son 10 haftalık süreçte yüzde 47,00 ile yüzde 50,50 arasında dalgalanıyordu. 1 yılı aşan vadelerde de ortalama faiz oranı yüzde 48,66 ile zirve yaptı.

MEVDUAT TERCİHLERİ

TÜFE’de beklenen düşüş ve ardından 3 çeyreklik dönem içerisinde faizlerde öngörülen indirim dikkate alındığında, uzun vadedeki faiz oranlarının yüksek seyrettiği dikkatlerden kaçmadı. Bu sebeple birikim sahiplerinin son dönemde uzun vadeyi tercih ettiği görüldü. 1 yıla kadar vadeli mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 16’ya yaklaştı. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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