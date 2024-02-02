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    • 10 bin TL, hangi yatırımda kaç TL oldu? Haftanın getiri şampiyonu borsa

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    10 bin TL, hangi yatırımda kaç TL oldu? Haftanın getiri şampiyonu borsa
    Borsa İstanbul, Türk Lirası, Dolar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FED faiz kararı ve ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarının geldiği haftada yüzde 3,82 prim yapan borsa, en fazla yükselen yatırım enstrümanı oldu. 10 bin TL’sini borsada değerlendiren bir yatırımcı, bu hafta 382 TL kazandı. Altın yüzde 1,11 ve dolar yüzde 0,66 değerlenerek, getiride borsanın gerisinde kaldı.

    Türkiye Gazetesi Özel - Piyasalarda 29 Ocak Pazartesi ile başlayan hafta, oldukça hareketli bir gündem ve verilerle geride kaldı. Haftaya damgasını vuran en önemli gelişme; FED’in faiz kararının ardından, mart ayı için indirim beklentilerini ortadan kaldırması oldu. Haftanın en kritik verisi ise ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları oldu. İstihdamda 187 bin artış beklenirken, açıklanan veri, 315 bin artışa işaret etti. Beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan veri piyasaları da çalkaladı ve haftalık getirileri önemli ölçüde etkiledi. Bir büyük sürpriz de ortalama saatlik kazançlarda yaşandı. Ocak ayında yüzde 0,3 beklenen saatlik kazançların yüzde 0,6 gelmesi; ABD’de mayıs ayı için bile faiz indirimi ihtimallerinin sorgulanmasını da beraberinde getirdi.

    BORSA BU HAFTADA ZİRVEDE

    Yatırım araçlarının haftalık getirilerine bakıldığında; Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yüzde 3,82 primlenme ile en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. 26 Ocak (geçen cuma) işlemlerinde 8346’dan kapanan BİST100 endeksi, 2 Şubat’ta 8665 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece 10.000 TL ile borsaya giren bir yatırımcı, 382 lira haftalık kazanç elde etti.

    10 bin TL, hangi yatırımda kaç TL oldu? Haftanın getiri şampiyonu borsa

    GÜNÜN KAZANDIRAN HİSSELERİ

    2 Şubat işlemlerinde BİST100 endeksine dahil hisseler arasında EGEEN yüzde 9,99 getiri ile en fazla kazandıran hisse oldu. Onu yüzde 7,24 ile ENERY ve yüzde 5,59 ile KONYA takip etti. Borsadaki toplam işlem hacmi 116 milyar 871 milyon TL olurken; THYAO, SAHOL ve EREGL işlem hacmi en yüksek ilk 3 hisse arasında yer aldı. Öte yandan PENTA yüzde 6,15 değer kaybı ile en çok düşen hisse oldu. Onu yüzde 3,65 ile IPEKE ve yüzde 3,03 ile EKGYO izledi.

    ALTIN ABD İSTİHDAM VERİSİ FRENLEDİ

    2 Şubat akşamında TSİ 18:30 sıralarında 1989 TL seviyelerinden işlem gören serbest piyasada gram altın fiyatları, haftalık bazda yüzde 1,11 değerlendi. En yüksek 2015 TL seviyesini test eden gram altın, (ABD istihdam rakamlarından sonra ons altında 2030 dolar sınırına kadar gözlemlenen gerilemeyle birlikte) kazançlarını geri verdi. 10.000 TL’sini gram altında değerlendiren bir yatırımcı bu hafta 111 TL getiri sağladı.

    10 bin TL, hangi yatırımda kaç TL oldu? Haftanın getiri şampiyonu borsa

    DOLAR GETİRİDE SON SIRADA

    2 Şubat akşam saatlerinde 30,46’ya yakın işlem gören dolardaki haftalık primlenme ise yüzde 0,66 olarak gerçekleşti. 10.000 TL ile dolarda bekleyen bir birikim sahibi, sadece 66 TL’lik bir getiriye ulaşmış oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Borsa İstanbulTürk LirasıDolar
    Haberler > Ekonomi > 10 bin TL, hangi yatırımda kaç TL oldu? Haftanın getiri şampiyonu borsa
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