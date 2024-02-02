Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın çakıldı, dolar yükseldi

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Şubat 2024 17:20 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 17:24 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD'de tarım dışı istihdam verileri Ocak ayında beklentilerin çok üstünde geldi. Tarım dışı istihdam 180 binlik beklentiye karşın 353 bin arttı. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.