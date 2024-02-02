Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın çakıldı, dolar yükseldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD'de tarım dışı istihdam verileri Ocak ayında beklentilerin çok üstünde geldi. Tarım dışı istihdam 180 binlik beklentiye karşın 353 bin arttı. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.
Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam ocak ayında 353 binle beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi istihdamın 180 bin artması yönündeydi.
Ülkede işsizlik oranı Aralık ayına göre değişiklik göstermeyerek yüzde 3,7 oldu. Piyasalar işsizliğin yüzde 3,8'e yükselmesini bekliyordu. İşgücüne katılım ise Ocak ayında yüzde 62,5 seviyesinde sabit kaldı.
ABD'de ortalama saatlik ücretler ocakta yüzde 0,6 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Verinin ardından altın fiyatları gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98'e yükseldi.
FED İSTİHDAMDAKİ ARTIŞIN AZALMASINI İSTİYOR
Tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisinde işgücü piyasalarının durumuna ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz Perşembe günü politika faizini yüzde 5,25-5,50 arasında sabit tutan ABD Merkez Bankası (FED), ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını istiyor.
Son dönemde enflasyonun güçlü kaldığına yönelik sinyallerin artmasıyla ABD'de Mart ayında faiz indirimine gidileceği yönündeki beklentiler yüzde 70 üstünden yüzde 30'a düştü. Şu anda piyasa Mart ayında Fed'in faizi sabit bırakacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
CME Tool verilerine göre piyasalar, Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz indirimine de yüzde 65,3 ihtimal veriliyor.
ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI, DOLAR YÜKSELDİ
İstihdam piyasasındaki soğumanın gecikmesi faizde aşağı yönlü adımın da ötelenmesi anlamına geliyor. Altın fiyatları Aralık ayında Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yükselmiş ve yeni zirvelere ulaşmıştı.
Ons altın, tarım dışı istihdam verisi öncesinde 2.056 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Verinin açıklanmasının hemen ardından yüzde 1,17 oranında değer kaybeden ons, şu anda 2.032 dolar seviyesinde alıcı buluyor.
2.013 TL'den yüzde 0,79 düşüşle 1.988 TL'ye geriledi. Gram altında ons altına göre TL'deki değer kaybından destek bulması nedeniyle daha sınırlı bir düşüş gösterdi.
Dün gece 30,33 TL seviyesinde işlem gören dolar/TL, veri öncesinde yükselişe geçerek 30,40 bandını aştı. Tarım dışı istihdamın açıklanmasının ardından değer kazanmaya devam eden dolar, şu anda günlük yüzde 0,42 artışla 30,46 TL civarında işlem görüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi