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Haberler > Ekonomi > 10 günde yok böyle kazanç! Galatasaray’dan borsada erken kutlama

10 günde yok böyle kazanç! Galatasaray’dan borsada erken kutlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 günde yok böyle kazanç! Galatasaray’dan borsada erken kutlama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken; avantajı elinde bulunduran Galatasaray, borsadaki yatırımcısını da sevindirdi. GSRAY hissesi 4 Nisan sonrası 10 işlem gününde yüzde 53,71 prim yaparak 10,13 TL’ye yükseldi. Bu performans, son zamanlarda borsada kaydedilen en yüksek getirilerden biri oldu. Aynı dönemde 93,60 TL’ye çıkan FENER hissesindeki prim yüzde 11,42 ile daha düşük gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Süper Lig’de 33. Hafta müsabakaları geride kalırken, kıran kırana şampiyonluk yarışı devam ediyor. Sezonun tamamlanmasına 5 maç kalırken; pazar akşamı Galatasaray, Pendikspor’u 4-1 mağlup ederek puanını 90’a çıkardı. Dün akşam oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 2 puan kaybeden Fenerbahçe; ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü. Sarı lacivertli takım 86 puanla ikinci sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında da nefesler tutuldu.

KALAN MAÇLAR

Önümüzdeki 5 maçta Galatasaray; Adana Demir (D), Sivasspor, Karagümrük (D), Fenerbahçe ve Konyaspor (D) ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise; Beşiktaş, Konyaspor (D), Kayserispor, Galatasaray (D) ve İstanbulspor ile oynayacak.

Sondan bir önceki hafta gerçekleşecek büyük derbinin, şampiyonluk yarışında da düğümü çözebileceği belirtiliyor. Bu arada her iki kulüp hissesinin borsadaki performansı da dikkat çekiyor.

GALATASARAY HİSSE FİYAT

Sezon sonu yaklaşırken puan farkı ile avantajı elinde tutan Galatasaray hisselerinde, son günlerde dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. 4 Nisan’da 6,59 TL fiyatta bulunan GSRAY hissesi, dünkü işlemlerde 10,13 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Böylece son 10 işlem gününü kapsayan söz konusu dönemde GSRAY hissesi yüzde 53,71 gibi oldukça yüksek getiriye imza atarak borsadaki yatırımcısını da sevindirdi. Yılbaşından itibaren GSRAY hisselerindeki getiri de yüzde 66’yı geçti

FENERBAHÇE HİSSE FİYAT

FENER hissesi ise 4 Nisan-22 Nisan arası süreçte 10 işlem gününde 84,00 TL’den 93,60 TL’ye kadar yükseldi. Böylece FENER hissesindeki prim yüzde 11,42 ile sınırlı kaldı. Yılbaşından itibaren bakıldığında da FENER hissesindeki yükseliş yüzde 9,22 olarak gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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