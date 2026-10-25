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154 şirket, 17 bin 200 kişiye soruldu: Markaların yeni sermayesi ‘güven’

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154 şirket, 17 bin 200 kişiye soruldu: Markaların yeni sermayesi ‘güven’
Başlık Resmi154 şirket, 17 bin 200 kişiye soruldu: Markaların yeni sermayesi ‘güven’

Trusted Brands 2026 araştırmasında 14 sektörden 154 şirket, tüketici güveni ve itibar kriterlerine göre değerlendirildi. Araştırma, teknolojik yatırımların, inovasyonun ve şeffaf yönetim anlayışının marka itibarındaki rolünü ortaya koydu.

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Şirketlerin güven ve itibar performansını ortaya koymayı amaçlayan Trusted Brands 2026 araştırmasının kazanan markaları, Global Marketing Summit etkinliğinde açıklandı.

FutureBright Group, RepMan ve Global Marketing Summit iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, 14 sektörden 154 şirket, 7 ana boyut ve 18 alt kriter üzerinden değerlendirildi. Ağustos-Eylül 2026 döneminde 17 bin 200 kişinin katılımıyla yapılan çevrim içi araştırmada, markaların tüketiciler nezdindeki güven düzeyi incelendi.

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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, şirketlerin teknolojik yatırımları ve geliştirdikleri inovatif ürünler, tüketici gözünde uzun vadeli itibarın temel taşını oluşturuyor. Tüketicide “özde birleşen değer” oluşturan markaların; adil, şeffaf, hesap verebilir, insana ve çalışan mutluluğuna değer veren yönetim anlayışlarıyla öne çıktığı vurgulandı.

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula, şirketlerin ve markaların en büyük sermayesinin güven olduğunu belirterek, araştırmayla iletişim yatırımlarıyla oluşturulan itibar algısı ile tüketicilerin deneyimleri sonucunda kazanılan gerçek itibar arasındaki farkı ortaya koymayı hedeflediklerini ifade etti. Abdula, itibarlı görünmenin güveni hak etmekle aynı şey olmadığını ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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