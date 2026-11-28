Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop’ta Boyabat Çevre Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, “8,7 kilometre uzunluğundaki Boyabat Çevre Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop’ta Boyabat Çevre Yolu’nu hizmete açtı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, “Bugün Sinop’umuza iki müjdeyle, iki yeni eserle geldik. İlk olarak burada, Boyabat Çevre Yolu’nu hizmete açıyoruz. Resmi açılışını yapmış oluyoruz. Buradaki törenimizin ardından da Türkeli ilçemize geçerek Türkeli Şehir Geçişimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Sinop’umuza aynı gün içerisinde iki önemli karayolu projesi daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört bir yanında açılıştan açılışa, eserden esere koştuklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıl içerisinde; Kırkdilim Tünellerini, Yalova-Armutlu Yolu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve Erzurum’da Dallıkavak Tünelleri gibi önemli ve büyük ölçekli karayolu projelerini milletimizin hizmetine sunduk. Çamlıbel Tüneli’nin yapım çalışmalarına başladık. Bugün de Boyabat Çevre Yolumuz ve Türkeli Şehir Geçişimizle hizmete sunduğumuz eserlerimize yenilerini ekliyoruz.”

Yıl sonu hedeflerinden de bahseden Bakan Uraloğlu, “İnşallah yıl sonuna kadar da Malatya Çevre Yolunu, Geminbeli Tünelini, Konya Çevre Yolunu, Alacabel Tünelini, Van’da Güzeldere Tüneli ve Çamlık Viyadüğünü, Siirt’te Eruh-Fındık Yolu Tünellerini ve Şırnak-Çukurca Yolu Ortabağ Tünellerini milletimizin hizmetine sunacağız. Her biri ülkemizin farklı bir köşesinde ulaşım imkânlarını geliştirecek bu eserlerimiz de şimdiden milletimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü: Boyabat Çevre Yolu, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı

SİNOP’UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 132 MİLYAR LİRA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılında başlatılan bölünmüş yol seferberliğiyle Türkiye’nin ulaşım altyapısını baştan aşağı yenilediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bu ulaşım hamlesinden Sinop’umuz da hak ettiği payı aldı” şeklinde konuştu.

20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü: Boyabat Çevre Yolu, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı

Son 24 yılda Sinop’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2003 yılında sadece 4 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 130 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 3 kilometreden 254 kilometreye yükselttik. Sinop’un coğrafi şartları nedeniyle ulaşımı güçleştiren virajlı ve dar yollarının yerine yüksek standartlı, güvenli ve konforlu yollar inşa ettik. 2003 yılında Sinop’umuzda hiç tünel yokken bugüne kadar 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tüneli hizmete sunduk. 1.100 metre uzunluğundaki 21 köprüyü, 11 kilometre uzunluğunda 93 köprüye çıkardık. Şu anda; 8 önemli karayolu projemizin yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugün de Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan ulaşım koridorumuzun önemli bir halkası olan Boyabat Çevre Yolu’nu hizmete sunuyoruz.”

20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü: Boyabat Çevre Yolu, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı

BOYABAT ÇEVRE YOLU 8,7 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLDİ

Uraloğlu, Boyabat’ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum illerini birbirine bağlayan karayolu koridorlarının kavşak noktasında yer aldığını anlatarak “Dolayısıyla ilçemiz, kendi şehir içi trafiğinin yanı sıra önemli bir şehirlerarası trafik yükünü de taşıyordu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ilçe merkezinden geçen ağır taşıtlar ve transit trafik, hem şehir içi ulaşımı güçleştiriyor hem de seyahat sürelerini uzatıyordu. İşte bu ihtiyaca cevap vermek üzere 8,7 kilometre uzunluğundaki Boyabat Çevre Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik.” bilgisini paylaştı.

“YOĞUN SAATLERDE 20 DAKİKAYI BULAN BOYABAT GEÇİŞİNİ 5 DAKİKAYA İNDİRDİK”

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 67 metre uzunluğunda iki adet farklı seviyeli kavşak ve toplam 4,2 kilometre bağlantı yolu yaptıklarını bildirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böylece şehirlerarası transit trafiği merkezden çıkardık. Şehir içi trafik ile transit trafiği birbirinden ayırarak hem ilçe sakinlerimizin hem de bu güzergâhı kullanan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırdık. Boyabat’ın merkezinde trafik yoğunluğunu, gürültüyü ve egzoz kaynaklı hava kirliliğini azaltırken yol ve yaya güvenliğini de artırdık. Yoğun saatlerde 20 dakikayı bulan Boyabat geçişini 5 dakikaya indirdik. Bu sayede zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 53 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 434 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon salınımını da yılda 2 bin 500 ton azaltacağız.”

Boyabat Çevre Yolu ile sadece ilçenin şehir içi ulaşımını rahatlatmakla kalmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımın standardını da yükselttik. Bölgesel yük taşımacılığının daha hızlı ve ekonomik gerçekleştirilmesine imkân sağlayarak Boyabat’ımızın üretimine, ticaretine ve Sinop’umuzun ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağız. Çevre Yolumuz ilçemize, şehrimize bölgemize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü: Boyabat Çevre Yolu, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı

Şehrin havayolu ve denizcilik altyapısının geliştirilmesi için de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, “Hatırlarsanız, 2002 öncesinde Sinop Havalimanımız sivil hava ulaşımına kapatılmıştı. Havalimanımızın gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak 2008 yılında yeniden sivil hava ulaşımına açtık. Artan yolcu talebini karşılamak üzere yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğünde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binamızı da 2017 yılında hizmete sunduk. 2008 yılında 14 bin 464 olan yolcu trafiğimiz, 2025 yılında 116 bin olarak gerçekleşti. Bugün, Sinop ile İstanbul arasında karşılıklı haftalık 6 seferi hizmete almış durumdayız.” dedi.

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