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    • 2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi

    TÜİK Aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    2023&#039;te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi
    İTHALAT, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi

    ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ          

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Aralık ayında %1,7 azalarak 21 milyar 400 milyon dolardan, 21 milyar 41 milyon dolara geriledi.

    Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,2 azalarak 21 milyar 704 milyon dolardan, 20 milyar 799 milyon dolara geriledi.

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık ayında 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,2 oldu.

    2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi

    DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIKTA YÜZDE 37,8 AZALDI 

    Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2'ye yükseldi.

    DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜZDE 3,2 AZALDI 

    Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.

    ARALIKTA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 92,9 OLDU 

    Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Aralık ayında imalat sanayinin payı %92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

    Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

    2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi

    ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 68,3 OLDU 

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Aralık ayında ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %17,0 ve tüketim mallarının payı %14,7 oldu.

    İthalatta, 2023 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %72,2, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %13,2 oldu.

    ARALIKTA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA 

    Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 679 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 22 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,2'sini oluşturdu.

    2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi

    Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 21 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak, 12 milyar 468 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 12 milyar 381 milyon dolar İtalya ile takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,8'ini oluşturdu.  

    İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI 

    İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Aralık ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 209 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1'ini oluşturdu.

    Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 980 milyon dolar ile Çin, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 902 milyon dolar ile İsviçre, 15 milyar 778 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,8'ini oluşturdu.

    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2,4 ARTTI 

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %0,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,3 artarken, ithalat %9,0 azaldı.
    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,6 OLDU 

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6'dır. Ocak-Aralık döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir.

    Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,7'dir.  

    ARALIKTA ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 20,6 MİLYAR DOLAR OLDU

    Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azalarak 20 milyar 696 milyon dolar, ithalat %11,2 azalarak 27 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Aralık ayında dış ticaret açığı %33,6 azalarak 9 milyar 971 milyon dolardan, 6 milyar 622 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %67,6 iken, 2023 Aralık ayında %75,8'e yükseldi.

    İHRACAT OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 232,3 MİLYAR DOLAR OLDU 

    Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %0,2 azalarak 106 milyar 963 milyon dolardan, 106 milyar 748 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %68,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde %68,5'e geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İTHALAT
    Haberler > Ekonomi > 2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi
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