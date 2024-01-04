2024 kıdem tazminatı tavan ne kadar oldu? Kıdem Tazminatına 2024 yılında zam var mı?

4 Ocak 2024 20:32 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 20:32

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu Arlık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber hem emekli hem memur hem de diğer zam oranlarına dair detaylarda netleşti. Memura yapılacak 49,25 oranlı zam akabinde kıdem tazminatı fiyatları araştırıldı. Aralık ayı enflasyonu aylık bazda 2,93 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 64,77 oldu.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVAN NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş kat sayısındaki artışa göre belirlenir. Geçen yılın Temmuz - Aralık döneminde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak. Brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil oluyor. Bu yüzden kıdem tazminat tavan ücreti 35 bin 057 lira olacak.