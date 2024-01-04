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    2024 kıdem tazminatı tavan ne kadar oldu? Kıdem Tazminatına 2024 yılında zam var mı?

    2024 yılında enflasyon rakamının açıklanması memurların zam oranını belirlerken kıdem tazminatının da değiştiğinin göstergesi oldu. Ancak kıdem tazminatlarına tavan zam var mı yok mu bilinmiyor. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavan ne kadar oldu? Kıdem Tazminatına 2024 yılında zam var mı?

    2024 kıdem tazminatı tavan ne kadar oldu? Kıdem Tazminatına 2024 yılında zam var mı?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu Arlık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber hem emekli hem memur hem de diğer zam oranlarına dair detaylarda netleşti. Memura yapılacak 49,25 oranlı zam akabinde kıdem tazminatı fiyatları araştırıldı. Aralık ayı enflasyonu aylık bazda 2,93 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 64,77 oldu.

    2024 KIDEM TAZMİNATI TAVAN NE KADAR OLDU?

    Kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş kat sayısındaki artışa göre belirlenir. Geçen yılın Temmuz - Aralık döneminde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak. Brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil oluyor. Bu yüzden kıdem tazminat tavan ücreti 35 bin 057 lira olacak. 

    2024 kıdem tazminatı tavan ne kadar oldu? Kıdem Tazminatına 2024 yılında zam var mı?

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kıdem Tazminatı
    Haberler > Ekonomi > 2024 kıdem tazminatı tavan ne kadar oldu? Kıdem Tazminatına 2024 yılında zam var mı?
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