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2024'te altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi, gümüş bu yıl yüzde 45 kazanç sağladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2024&#039;te altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi, gümüş bu yıl yüzde 45 kazanç sağladı
Altın, Gümüş, Yatırım Aracı, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024 yılında gümüşün getirisi altını solladı. Bu yıl başından itibaren gram altın yatırımcısına yüzde 25 kazandırırken, gram gümüş ise yüzde 45 kazanç sağladı. 

2024 yılı itibarıyla finansal piyasalarda altın ve gümüş yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak yatırım aracı olarak görülen altına son dönemde gümüş de eklendi.

GÜMÜŞÜN GRAMI 32 LİRAYA ÇIKTI

2024 yılı başından itibaren gümüşteki artış altını geçti. 1 Ocak 2024 tarihinde 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45'lik artışla 32 liraya yükseldi. Gram altın ise bu süreçte bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine yükseldi.

"GÜMÜŞ DE ALTIN GİBİ UZUN VADE YATIRIM ARACI"

İç piyasada altına olan taleple ilgili konuşan Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, ‘‘Altın şu anki seviyesinden daha yüksek seviyeleri görmüştü. Uzun vade bakıldığında altının hep kazandırdığını görüyoruz. Vatandaşlar daha çok işçilik olmayan altınları yatırım için tercih ediyor. Takı olarak da alınsa yatırım amaçlı da alınsa uzun vade de arttığını görüyoruz. Gümüş de aynı şekilde son 6 ay içinde yüzde 50'ye yakın getiri sağladı. Gümüş, yatırımcılar için külçe ya da daha küçük parçalar halinde satılıyor. Gümüş de aynı altın gibi uzun vade değerlendirilmesi gereken bir yatırım aracı'' ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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