3 yılda yüzde 445 zam! Emeklinin 5 pidesinden birini enflasyon yedi

Son üç yılda kilosuna yüzde 445 zam gelen Ramazan pidesinde en düşük emekli maaşı ile geçinen emeklilerin satın alabileceği pide sayısı son bir yılda eksildi. Ramazan ayı yaklaşırken, en düşük emekli maaşı ile 2023'te 5 pide satın alabilen emekliler bu yıl 4 pide alabilecek.

En düşük emekli maaşı ile satın alınabilen pide sayısı 1 yılda yüzde 21 azaldı. Bu emeklilerin geçen yıl 5 pide alabilirken 2024 yılında 4 pide alabilecekleri anlamına geliyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının 60 lira olacağını açıklayarak İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu.

Diğer yandan ‘Ramazan pidesi endeksi’ne göre, 2012-2024 arasında asgari ücretlilerin maaşlarıyla en çok pide alabildiği yıl 2024 oldu.

1 YILDA YÜZDE 80 ZAM

İstanbul’da 2023 yılında ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33,3 TL; 2022 yılında 18,2 TL ve 2021 yılında da 11 liradan satılıyordu.

Buna göre son üç yılda ramazan pidesinin kilogram fiyatına yüzde 445 zam gelmiş oldu. Son iki yıldaki fiyat artışı yüzde 230; son bir yıldaki artış ise yüzde 80 gerçekleşti.

GRAMAJ AZALDI

2012 yılında 400 gram pidenin 1,5 TL'den satılıyordu. 2013 yılında fiyat değişmedi ancak 300 grama düştü.

2018 yılında da pideye zam gelmedi ancak 300 gramdan 275 grama düştü. 2022 yılında 330 gram olan pide 2023’te 300 gram oldu. 2024’te ise fiyatlar 250 gram pide üzerinden açıklandı. 250 gram pide açıklanan en düşük gramaj oldu.

Pidenin gramajı yıllara göre değiştiğinden daha gerçekçi bir kıyas için kilogram fiyatı üzerinden karşılaştırmak yapmak gerekiyor. 2021 yılında pidenin kilogramı 11 TL iken 2022’de 18,2 TL oldu. 2023’te pidenin kilosu 33,3 lira iken 2024 yılında 60 liraya ulaştı.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

4b Bağkur emeklisinin durumuna göre hesaplandığında pide fiyatı 250 gram üzerinden hesaplandığında 2023’te 841 pide alabilen bir emekli 2024’te 667 pide alabilecek. 4a işçi emeklilerinin en düşük maaşla alabildiği pide miktarı da son bir yılda yüzde 18 azaldı.

2023’te en düşük emekli maaşı ile 852 pide alabilen işçi emeklileri 2024’te 696 pide satın alabilecek. 2012-2024 arasında en düşük emekli maaşı (4a) ile alınabilen pide miktarının en düşük olduğu yıllar 2022 ve 2024 oldu. İki yılda da emeklilerin maaşı 696 pideye karşılık geldi.

Asgari ücretliler için ise durum oldukça farklı. 2023 yılında bin 22 pide alabilen asgari ücretliler 2024’te bin 133 pide alabilecek. 2012-2024 arasında asgari ücretlilerin maaşlarıyla en çok pide alabildiği yıl 2024 oldu.