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Haberler > Ekonomi > 30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor

30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de yaşayan çift, organik meyvelerden 30 farklı sirke üretiyor. Dededen kalma tariflerle hazırlanan sirkeler, 3 aylık dinlenme sürecinden sonra sofralara geliyor. Çift, şifa kaynağı sirkelerle ev ekonomisine katkı sağlıyor. 

Kırıkkale'de yaşayan Özlem ve Çetin Özyön çifti, 4 yıldır tamamen doğal yöntemlerle 30 farklı sirke üretiyor. Organik meyveler, doğal kaynak suyu ve atadan kalma tariflerle hazırlanan sirkeler, sadece sağlığa değil, ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Aşağımahmutlar Mahallesi'nde kendi evlerinin bir bölümünü üretim alanına çeviren çift, her biri şifa kaynağı olan ürünleri el emeğiyle hazırlıyor. Özlem Özyön, meyveleri seçerken organik ve ilaçsız olmasına dikkat ettiklerini, fermente süreci için de doğal kaynak suyu kullandıklarını ifade etti. Bal ve zemzem suyuyla desteklenen karışımlar, 3 ay süren dinlenme sürecinin ardından sofralara ulaştırılıyor.

30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor - 1. Resim

"ORGANİK MEYVE KULLANIYORUM" 

Sirkeyi organik meyveden yaptıklarını anlatan Özlem Özyön, "Meyvelerin özellikle organik olanlarını kullanıyorum. İlaçsız olmalarına çok dikkat ediyorum. En önemli olanı da doğal su. Su canlı olacak ki, içindeki meyvelerle birlikte fermente sürecine girip sirkeye dönüşebilsin. İçine bir bardak kadar da organik sirke ekliyoruz. Şeker yerine bal kullanıyorum ve bir tatlı kaşığı da zemzem suyu ilave ediyorum. Sirkeyi 15 günde bir karıştırıyoruz. En az 3 ay dinlenmeye bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor - 2. Resim

"DEDELERİMİZDEN GÖRDÜKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ" 

Çetin Özyön ise "Ebelerimizden, dedelerimizden gördüklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Doğal sirkeler bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Atalarımız bunun bilincindeydi; evlerinde sürekli sirke bulundururlardı. Doğal sirkeler sağlığımıza çok faydalı. Özellikle bağırsak, sindirim sistemi, mide ve vücudun tamamıyla ilgili. Her bitkinin vücutta çalıştığı bölgeler var. Sirke ise bunun daha yoğun hâlidir" diye konuştu.

30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor - 3. Resim

"DOĞAL ÜRÜNLERLE HAYATA RENK VE SAĞLIK KATMAYA ÇALIŞIYORUZ" 

Isparta gülünden ahlata, kekikten vişneye kadar 30 farklı ürünle sirke ürettiklerini belirten Özyön, "Isparta gülünün sirkesi, kızılcık, ahlat, kekik, elma, ananas, vişne, kiraz, ıhlamur gibi yaklaşık 30 çeşit sirke yapıyoruz. Ayrıca kozalak şurubu da kaynatıyoruz. Bildiğiniz çam kozalağının şurubu, nefes yollarına çok iyi gelir. Kantaron yağı yapıyoruz, Balıkesir'den getiriyoruz. Bu şekilde doğal ürünlerle hayata renk ve sağlık katmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Birlikte, omuz omuza hayat mücadelemizi veriyoruz" dedi.

30 farklı çeşit üretiyorlar! Tam bir şifa kaynağı, 3 ay dinlenip sofralara geliyor - 4. Resim

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR 

Belediye tarafından kendilerine satış imkanı sunulduğunu da aktaran Özyön, "Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Önal'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'de Büyükşehir Parkı'nın içinde, kendi el emeği göz nuru ürünlerini satmaları için hanımlara ücretsiz bir yer tahsis etti. Orada hanımlar bu ürünleri satıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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