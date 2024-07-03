33 yıllık inşaat devi Taham iflas bayrağını çekti!

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından olan Taham inşaat iflas bayrağını çekti. Firmanın tüm faaliyetleri durduruldu, faaliyetleri yarım kaldı.

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Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika'da da projeleri bulunan 33 yıllık Taham inşaat, iflas etti. Bursa'nın tanınmış şirketlerinden olan Taham, borçlarını yapılandırmak için konkordato talep etmişti.

Şirket, verilen sürenin tekrar uzatılması için mahkemeye başvurdu.

PROJELERİ YARIM KALDI

Ancak şirketin konkordato süresinin uzatılması talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme Taham İnşaat'ın iflasına karar verildi.

Bu kararın ardından Taham İnşaat’ın tüm faaliyetleri durduruldu. Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri yarım kaldı.

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TAHAM İNŞAAT HAKKINDA

1991 yılında kurulan şirket, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biriydi. Konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.