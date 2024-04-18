400 binden fazla kişi beyanname vermedi! Bakan Şimşek bir kez daha uyardı: Pişmanlık hükümlerinden yararlanın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; kira, ücret ve değer artış kazancı elde etmelerine rağmen 400 binden fazla kişinin beyanname vermediğini belirtti. Vatandaşları bir kez daha uyaran Bakan Şimşek, "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; gelir beyannamesi vermeyenlerle ilgili bir uyarıda daha bulundu. 400 binden fazla kişinin beyanname vermediğini belirten Bakan Şimşek, söz konusu vatandaşları pişmanlıktan yararlanmaya davet etti. Beyanname vermeyenlere cezai yaptırım uygulanacak.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi.

Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.

Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."