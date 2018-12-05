Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA



Gazetemize açıklamalarda bulunan Kaya, “Fiyatların düşmesinin ancak güçlü kooperatiflerle mümkün. Türkiye’de hâlihazırda 12 bin kooperatif ve 4 milyon üye var. Fiyatların istenilen seviyeye düşmemesin sebebi sayının yetersizliğinden değil, kanundan kaynaklı bir güçsüzlük söz konusu. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda ufak bir değişiklik yapılırsa her sene yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilir” diye konuştu. Fiyatların düşmesi için kooperatiflerin dağınık yapısının düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya, “1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, hem Tarım ve Orman Bakanlığını hem de Ticaret Bakanlığını ilgilendiriyor. Tarımla ilgili konularda Tarım Bakanlığı, yapı işleriyle alakalı konularda da Ticaret Bakanlığı sorumlu. Her ne kadar kuruluşları aynı kanuna bağlı olsa da amaçları farklı. Meselelerin çözümü için adım atıldığında bir taraf aksıyor. Sadece Kooperatif Kanunu’nda değişiklik yapılsa bile fiyatlar düşer” dedi. Ayrıca Kaya, vatandaşın ucuz gıdaya ulaşması için Yeni Hal Yasası ile üretici birliklerine ticaret yapma hakkı verilmesi gerektiğini dile getirdi.