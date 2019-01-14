Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde uygulamaya başlanan düzenlemeler şöyle: ¥ Kredi kartlarının tek hesapta toplanması için Ziraat Bankası uygulama başlattı. ¥ Otomotiv, beyaz eşya, mobilya için KDV ve ÖTV indirimleri üç ay daha uzatıldı, motosikletlere ÖTV sıfırlandı. ¥ MTV’de artış oranı yüzde 23,73’ten yüzde 15,9’a çekildi. ¥ Yapılandırmada ödemeyi geciktirenlere 28 Şubat’a kadar ödeme imkanı getirildi. ¥ İhracatçılara 3,1 milyar liralık, sanayici ve araştırmacılara 5,6 milyar lira destek bütçesi açıldı. ¥ İmar barışı uygulaması 15 Haziran’a kadar uzatıldı. ¥ Ev hanımlarının evde yaptığı işler vergiden muaf tutuldu. ¥ KOBİ’lere yirmi milyar liraya kadar destek paketi açıldı. ¥ Futbol kulüplerinin borçları için yapılandırma imkanı getirildi. ¥ Üç bin liraya kadar olan televizyonda taksit üç aydan dokuza çıkarıldı. ¥ Devletten yardım alanların 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimini devlet üstlendi. Bu, 2,5 milyon hanede 80 liralık fatura demek. ¥ Elektrikte ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapıldı. ¥ Yasak olduğunu bilmediği için köprülerden geçenlere gelen ve yüz binlerce lirayı bulan cezalar affedildi, ödenenlerin iadesine karar verildi.