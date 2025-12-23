ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın beklediği duyuruyu yaptı. Trump, ABD donanmasının eskidiğini ve acil olarak yeni gemilere ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak 'Altın Filo' projesini duyurdu. Trump, "Savaş gemileri, en üst düzeyde silah ve füzelerle donatılacak. Ayrıca hipersonik silahlar, son teknoloji ürünü elektrikli raylı toplar ve hatta hakkında okumaya başladığınız yüksek güçlü lazerler de taşıyacaklar" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Yeni bir Altın Filo. Buna “Altın Filo” diyoruz. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz.

Bildiğiniz gibi gemilere acil ihtiyacımız var. Gemilerimizin bir kısmı çok eskidi, yıprandı ve artık demode hale geldi.

Şu anda yapım aşamasında olan ya da yapımına başlanmaya hazır 15 denizaltımız var.

Başkomutan olarak, Donanmanın bugüne kadar inşa ettiğimiz en büyük, yepyeni iki savaş gemisinin yapımına başlaması planını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum.

1994'ten beri savaş gemisi inşa etmedik. Bu son teknoloji ürünü gemiler, en ölümcül yüzey savaş gemilerinden bazıları olacak.

Bunların her biri, ülkemizin tarihindeki en büyük savaş gemisi, hatta dünyada şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olacak.

10 taneden bahsediyoruz, ama ikiyle başlayacağız ve hızla 10'a ulaşacağız. Ve nihayetinde, bu gemilerden 20 ila 25 arasında bir sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Tamamlandığında, 30 ila 40 bin tonun üzerindeki bu gemiler Amerikan Donanma Filosunun amiral gemileri olacak.

Daha önce hiç böyle bir şey inşa edilmedi.

Savaş gemileri, en üst düzeyde top ve füzelerle donatılacak.

Ayrıca hipersonik silahlara, son teknoloji ürünü elektrikli raylı toplara ve hatta son zamanlarda okumaya başladığınız yüksek güçlü lazerlere de sahip olacaklar.

ABD Donanması, estetik zevki yüksek bir insan olduğum için bu gemilerin tasarımına benimle birlikte öncülük edecek.

F-35 FABRİKALARI KURULACAK!

F-35 savaş uçağını isteyen birçok insanımız var.

Bunları müttefiklerimize ya da kendimize ulaştırmak çok uzun sürüyor.

Fabrikalar inşa etmeleri gerekiyordu. F-35'leri üretecek fabrikalar, helikopterleri üretecek fabrikalar, yeni F-47 jetini üretecek fabrikalar.

Uçaklar, gemiler ve 10-15 yıl sonra değil, şimdi ihtiyacımız olan diğer şeyler.

Şu anda yapım aşamasında olan veya yapımına başlanmaya hazır 15 denizaltımız var.

Şu anda üç büyük uçak gemisi de inşa ediyoruz.

Ayrıca süper ötesi denizaltılar da üretiyoruz.

İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri günde dört gemiden fazla inşa ediyordu. İnanabiliyor musunuz, günde dört gemi? Ortalama olarak.

Ve inanılmaz yeteneklerin kontrolden çıkmasına izin vermemiz bir trajedi.

GEMİYE KENDİ ADINI VERDİ

Gelecekteki Trump Sınıfı Savaş Gemisi USS DEFIANT, dünyanın okyanuslarındaki en büyük, en ölümcül, en çok yönlü ve en güzel görünümlü savaş gemisi olacak.

Onu saklayacağız. Belki stratejik rezervlerimizde kullanırız. Gemiyi de saklıyoruz.

