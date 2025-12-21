İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni saldırıların sinyalini verdi. NBC'ye konuşan kaynaklara göre Trump'ın onay vermesi bekleniyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Planlama Bölümü başkanının görev değişim töreninde yaptığı konuşmada, ordunun tehdit odağının İran olduğunu söyledi.

Zamir, İsrail ordusunun “uzun kolunun” düşmanlarına ağır darbeler indirdiğini ve bu darbelerin gerektiğinde yakın ve uzak cephelerde süreceğini iletti.

İSRAİLLİ MUHABİRLER: MESAJ BİLİNÇLİ VERİLDİ

İsrailli askeri muhabirlere göre, Zamir’in açıklamaları tesadüfi değil. Tel Aviv’deki güvenlik kulislerinde bu çıkışın İran’a doğrudan bir uyarı anlamı taşıdığı ve askeri adımlar için zemin oluşturduğu konuşuluyor.

NBC YAZDI: NETANYAHU, TRUMP’A YENİ SALDIRI PLANI SUNACAK

ABD merkezli NBC News’in haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın balistik füze ve nükleer programını gerekçe göstererek Donald Trump’a yeni bir askeri saldırı planı sunmaya hazırlanıyor.

İsrailli yetkililer, İran’ın füze üretim kapasitesini hızla artırdığını ve bu durumun hem İsrail hem de ABD için “acil tehdit” oluşturduğunu ileri sürdü.

Haberde, Netanyahu’nun Trump’la Florida’daki Mar-a-Lago’da bir araya gelmesinin beklendiği bilgisi yer aldı.

İRAN GEREKÇESİ: FÜZE VE NÜKLEER PROGRAM

NBC’ye konuşan kaynaklara göre İsrail yönetimi, İran’ın daha önce saldırılarla hasar gören balistik füze tesislerini yeniden inşa ettiğini düşünüyor. Ayrıca nükleer zenginleştirme altyapısının da toparlanmaya çalıştığı iddia edildi.

İsrail, son gelişmeleri gerekçe göstererek ABD’ye yeni operasyon seçeneklerini sunacak.

Seçenekler arasında İsrail’in tek başına harekete geçmesi, sınırlı ABD desteği ve ortak operasyon ihtimalleri var.

GAZZE ATEŞKESİ GÖLGESİNDE İRAN PLANI

Haberde, Netanyahu’nun, Gazze’deki baskı ve uluslararası tepkileri İran tehdidi üzerinden dengelemeye çalıştığı değerlendirmeleri öne çıktı.

Beyaz Saray cephesinden yapılan açıklamalarda, İran’ın nükleer silah arayışına girmesi halinde tesislerin hedef alınacağı mesajı tekrarlandı. Trump’ın daha önce “geri dönmeye kalkarlarsa yok ederiz” sözlerini kullandığı hatırlatıldı.

