6 bin kilometrede artı 1 oyunu

17 Aralık 2023 03:39 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 03:42

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ticaret Bakanlığı sıfır araçların stoklanıp yüksek fiyattan satılmasının engellemek amacıyla geçen yıl; ‘6 ay 6 bin kilometre’ şartı getirmişti. Bu karar 6 ay daha (1 Temmuz 2024’e kadar) uzatıldı. Sıfır alınan bir otomobilin tescil tarihinden 6 ay sonra, 6 bin kilometre yapmış olma şartı ile satılabileceği hükmedilmişti. Ancak bazı kurnazlar bunu da aştı. Alınan sıfır araçları 6 ay bekleten bazı galeriler, anlaştıkları ekspertiz şirketleri ile araç kilometrelerini “6.001” olarak gösterip noterde satış yapmaya başladı. İlan sitelerinde ‘6.001’ kilometrede olan 2 bin 284 satılık araç olduğu görülüyor. 6 ay 6 bin kilometre şartının ihlal edilmemesi için; noterden 2023 veya 2022 model araçların kilometresi soruluyor. Bu bazen söz ile bazen de ekspertiz raporu dikkate alınarak yapılıyor. Ancak stokçu satıcılar ekspertiz raporlarında aracın kilometresini 6.001 olarak gösteriyor. Bunu da anlaşmalı oldukları şirketleri vasıtasıyla yapıyor.

KM NOTERDE KONTROL EDİLMELİ

Galericiler “Araç yeni ise noter aracın kilometresine bakıyor. Çünkü 6 ay 6 bin kilometre şartının aşılmamasına dikkat ediyorlar. Çoğu galerici noterler ile ahbap olmuş durumda. Ya da ekspertiz şirketlerinden kilometre yüksek yazılıyor. Böylece 6 bin kilometre şartının etrafından dolaşılıyor” şeklinde özetliyor. İlan sitelerinde ise 6.001 kilometreli araçlar dikkat çekiyor. Bakanlığın siteler üzerinden yaptığı denetimleri aşmak için bu yöntem seçiliyor. Aracı almak için aradığınızda ise aracın 6.001 kilometrenin altında olduğu söyleniyor. Uzmanlar noterlerde mutlaka bir bilirkişi bulunması gerektiğini, her satış sırasında aracın notere getirilerek kilometresine anlık bakılması gerektiğini belirtiyor.

OTOMOBİL FİYATLARI GERİLEMEYE BAŞLADI

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporunu yayınladı. Raporda ortalama satılık otomobil fiyatlarının kasım ayında ekime kıyasla yüzde 2,5 düştüğü belirtilirken, satışta olan ortalama otomobil fiyatının 879 bin 146 liraya gerilediği ifade edildi. Yapılan açıklamada “Mayıs ayından itibaren gerilemeye başlayan yıllık fiyat artışı eylülde bir miktar yükselse de ekim ve kasım aylarında düşmeye devam etmiş ve kasımda yıllık artış yüzde 76,2’ye inmiştir” denildi. Yaşanan düşüşte hükûmetin otomotiv piyasasına yönelik aldığı tedbirler, alıcıların yaşadığı finansman sıkıntısı etkili oldu.