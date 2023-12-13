Motosiklet alacaklara müjdeli haber! 6+6 kuralıyla ikinci el fiyatları dip yapacak

13 Aralık 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:39

Editör: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkinci el otomobil satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Sektör temsilcileri 6+6 kuralının piyasaya olumlu yansımasını bekliyor. İkinci el motosiklet satıcıları fiyatlarda düşüş bekliyor.

AL-SATÇILARIN ÖNÜ KESİLECEK

Sektör temsilcileri ikinci el otomobil satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Motosiklet satıcıları, yatırım için alanların ve al satçı diye tabir edilen vatandaşların bu kural ile önlerinin kesileceğini söylüyor.

İkinci el motosiklet piyasasının durgun devam ettiğini belirten motosiklet satıcısı Yılmaz Kahraman, " Resmi gazete yayınlanan kararı olumlu buluyoruz. Bu karar sonrası yatırımlık için al sat yapmak için fazladan motor alanları piyasadan silecektir. Çünkü 6 ay ve 6 bin kilometre kadar motoru satamayacaklar buda etken olacaktır. Bunun örneğini ikinci el otomobil piyasasında gördük. Motosiklet piyasasında da göreceğizdir. Biz devletimizin aldığı kararı olumlu buluyoruz” şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL MOTOSİKLET FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇECEK

Motosiklete talep olsa da fiyatların yüksek olmasını kötü etkilediğini söyleyen Kahraman, "Karar sonrası vatandaşlar ikinci el motor yerine sıfır motorlara yönelecektir. Tabi bu durum sonrası belirli bir süre sonrası ikinci el motor alımlarında da hareketlilik başlayacaktır. İkinci el motor fiyatlarında yüzde 20 kadar gerileme bekliyoruz." dedi.

BAYİLER KAMPANYALARA BAŞLADI

Motosiklet piyasasında satışların durgun olduğunu vurgulayan motosiklet satıcısı Mustafa Teke, “Eskiden bayilerde motosiklet bulunmuyordu şimdi biraz daha rahatladı piyasa. Şu anda daha çok motoru elinden çıkarmaya çalışıyor. Mevsimin kış olması etkende olabiliyor. Devletimizin aldığı kararı destekliyoruz. Piyasada olan şişik fiyatlar gerileyecektir. Bayiler kampanyalara başladı. İkinci el fiyatlarına da etkisi olacaktır. Bizler bu durumu olumlu buluyoruz. Bizler devletimizin her zaman yanındayız. Fiyatlar baya şişti. Sıfırlarda ki kampanyalar ne kadar çok olursa ikinci el piyasasında da ona göre gerilemeler olur. Ön görümüz yüzde 20 fiyatlarda gerileme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.