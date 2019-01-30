Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı bu akşam Türkiye saatiyle saat 22.00'de açıklanacak. Piyasa uzmanları Fed'in bir faiz artışına gitmeyeceği konusunda görüş belirtirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar çok yakından takip edilecek.



Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerin devam edip etmeyeceği takip edilecek. Analistler, Powell'ın açıklamalarında 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, daha düşük bir faiz artırım görüşünün ağır basması durumunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin devam edeceğini kaydetti.



RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Aralık ayında ne olmuştu?



Aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselten bankanın bu toplantısında pas geçmesi bekleniyor. Aralık ayına ilişkin Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da piyasalar tarafından "güvercin" olarak algılanmıştı. Tutanaklarda Fed yetkililerinin birçoğunun gelecekteki faiz artırımı konusunda sabırlı olduğu, nispeten sınırlı miktarda faiz artırımının daha uygun olunabileceği belirtilmişti. Fed Başkanı Jerome Powell da Fed'in faizlerin artırılması konusunda sabırlı davranma olanağına sahip olduğunu ifade ederken, Fed üyeleri de faizlerin artırılmasına ara verilebileceğine ve faiz artırımını destekleyecek kanıt olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Bu yıl faiz artışı yapılmayabilir!



Fed Başkanı Powell'ın ve Fed üyelerinin güvercin söylemleri, FOMC tutanaklarından da benzer tonda açıklamaların gelmesi, piyasalarda bu yıl faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamalarını da güçlendirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ferley, bankanın faiz artırımını durdurmak için bazı zorlayıcı sebepler olduğunu ifade etti. Ferley, bu sebeplerin federal hükümetin kapalı olması, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilaf ve finansal piyasalardaki volatilite olduğunu aktardı.

Federal hükümetin kapalı olmasının yakın vadeli büyüme için tek başına aşağı yönlü bir risk oluşturmayacağını dile getiren Ferley ancak bunun ekonomik raporların düzenli akışını sekteye uğrattığını, ekonominin mevcut durumuyla ilgili değerlendirmelerin karışık hale geldiğini anlattı. Söz konusu aşağı yönlü risklerin ileriki aylarda hafifleyeceğini söyleyen Ferley, bu baskıların azalmasıyla Fed'in yılın ortalarına kadar tekrar sıkı para politikasına dönmesinin beklendiğini vurguladı. Ferley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.