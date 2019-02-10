Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düz paket uygulaması ile tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliği ve etkinliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıyoruz. Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tütün kullanımı ve pasif etkilerinin önüne geçerek, onlarca hastalığın oluşturduğu sağlık, sosyal ve ekonomik zararları en aza indirmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

4 MİLYAR LİRALIK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Öte yandan sigarayla savaş mücadelesi kapsamında kaçak kullanıma büyük darbe vuruldu. Geçen yıl sonu itibarıyla kaçak sigara kullanım oranı yüzde 5,8’e gerilerken yaklaşık 4 milyar liralık vergi kaybının da önüne geçildi.