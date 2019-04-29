Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışla ilgili değerlendirme yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 artışla 84.7 seviyesine yükseldi.

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