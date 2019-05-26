Bakan Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının 10,7 milyar lira olduğunu belirtti. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ile 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk; 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını da kaydetti. Emeklilere, 2018 yılında alınan karar gereği, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Vefat eden eşinden dolayı dul aylığı bağlananlara ise, 750 TL ikramiye ödeniyor.
Emeklilere ikramiye 31 Mayıs’ta
26.05.2019 - 02:34 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.
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