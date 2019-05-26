Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının 10,7 milyar lira olduğunu belirtti. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ile 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk; 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını da kaydetti. Emeklilere, 2018 yılında alınan karar gereği, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Vefat eden eşinden dolayı dul aylığı bağlananlara ise, 750 TL ikramiye ödeniyor.