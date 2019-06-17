Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,83'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 753,61 puanlık artışla 91 bin 540 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi ise 0,62 değer kazandı.