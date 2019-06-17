Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,83'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 753,61 puanlık artışla 91 bin 540 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi ise 0,62 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
17.06.2019 - 13:33 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,83'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,borsa istanbul,
631495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/631495.aspx
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