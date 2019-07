Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

AKSARAY

Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak dev projelerden olan, aynı zamanda gaz güvenliğinin önemli bir parçası sayılan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Genişletme Projesi dün başladı. Proje tamamlandığında, 48 yeni kuyu açarak tesisin depolama kapasitesi toplamda yaklaşık 5,4 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesini günlük 80 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece vatandaşlara her şart altında doğal gaz verilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz depolama, sıvılaştırılmış gaz tankeri, LNG yatırımları, TANAP, TürkAkım gibi uluslararası projelerle Türkiye’nin gaz arzı sıkıntısı konusunu tamamen kapattığını söyledi. Dönmez “Günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık sisteme 300 milyon metreküpün üzerinde gaz verebilen bir altyapıya sahibiz. İnşallah yakında bunu 400 milyon metreküpe çıkaracağız. Doğal gaza rahat erişim piyasanın serbestleşmesini de getirdi ve Türkiye bölgesinde doğal gaz fiyatlarının serbest piyasada oluştuğu ilk ülke oldu” diye konuştu.

TUZ ALANINDA RAKİBİ YOK

Tuz Gölü tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ila 780 bin metreküp kapasiteli 52 kavernanın yani mağaranın toplam kapasitesinin 5,4 milyar metreküp olacağını, 2011’de başlanan 1,2 milyar m³ kapasiteli ilk 12 kavernanın yapımının devam ettiğini söyleyen Bakan Dönmez “Genişletme projemiz hâlihazırda dünyada yapımı devam eden ve tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak” dedi. Genişleme projesinin bu fazının 2023’te tamamlanacağını söyleyen Dönmez, “Hem yüklenici firmaların hem de BOTAŞ’ın ensesinde olacağız. Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi de tamamlandığında toplamda 11 milyar metreküplüm bir depolama kapasitesini yakalamış olacağız. Hedef yıllık tüketimimizin yüzde 20’sini depolamak” dedi.

ÜÇ ÜLKEDEN ALIYORUZ

2018’de Türkiye toplamda 50,3 milyar metreküp doğal gaz ithal etmişti. Boru hatlarıyla Rusya, İran, Azerbaycan’dan ithalat yapılırken sıvı doğalgaz yani LNG ithalatı ise Cezayir, Nijerya, Katar, ABD, Trinidad ve Tobago, Mısır, Fransa, Angola, İspanya, Norveç ve Ekvator Ginesi gibi ülkelerden karşılanıyor.

FLAMİNGO NÜFUSU ARTTI

Projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attığını kaydeden Enerji Bakanı Dönmez şunları söyledi: Bu bölge Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan yer. Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014’ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016’larda yaklaşık 10 bin olan sayı bugün 13 binlere kadar ulaştı. Ayrıca sahadaki ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında da 2 bin 500 ağacımızı toprakla buluşturduk. İnşallah Ekim-Kasım döneminde dikilecek 5 bin 500 ağaçla birlikte bu sayıyı 8 bine çıkaracağız.

EMRİVAKİYE EYVALLAH YOK

Projenin finansmanını Dünya Bankası ile Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan sağlanan 2 milyar dolarlık krediyle karşıladıklarını ifade eden Dönmez “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı faaliyetlerine karşı yaptırım tehdidi savuranlara karşı en güzel cevaplardan biri de işte burada. Türkiye asla alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz. Bizimle iş yapmak, dost olmak isteyenlere kapımız açık. Uluslararası ilişkilerde husumeti besleyen, körükleyen ülke olmadık. Her zaman yapıcı adım attık. Ancak bu yaptığımızı atalet olarak algılayanlar varsa onlar da şunu bilsin ki gereken neyse onu yapmaktan da hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni’ne yazılı bir mesaj gönderdi. Mesajında projenin millete hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, özetle şunları söyledi: Önümüzdeki dönem doğalgaz alanında hayata geçireceğimiz yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız. Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizlere ayak bağı olacak, hareket kabiliyetimizi kısıtlayacak her türlü sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Doğalgazda her ne kadar sınırlı bir rezerve sahip olsak da bu durum Türkiye’nin güçlü bir doğalgaz altyapısı kurması ve gelecekte ihracatçı bir ülke olmasının önünde asla engel değildir.