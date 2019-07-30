Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin iç sularında deniz taşımacılığı belli bir noktaya kadar gelişse de, sektör temsilcileri, bu konuda daha fazla mesafe alınabileceğini belirtiyor. Eskihisar-Tavşanlı hattında araçlı feribot hizmeti sağlayan Negmar’ın Genel Müdürü Eşref Serbes, Türkiye’de 37 ilin denize kıyısı bulunduğunu belirterek, “Deniz ile iç içe bir ülkeyiz ama denizin imkânlarından yeteri kadar yararlanamıyoruz” dedi. Deniz ulaşımının karayoluna göre yüzde 70, demiryoluna göre yüzde 50 daha ucuz olduğunu söyleyen Serbes, “Üstelik çevresel şartlar açısından da daha kullanışlı. Deniz trafiğini hem insan hem de ürün bazlı olarak artırmalıyız. Eskihisar-Tavşanlı hattında önceden sadece bir hat çalışıyordu. Yılda 5 milyon araç İzmit Körfezi’nden geçiş yapıyor. Yani yaklaşık 25-30 milyon yolcu... Bursa, İzmir veya güneye inmek isteyenler, bayramlarda ve tatil günlerinde büyük kuyruklar oluşturuyordu. Ardından biz de Negmar olarak katılıp, trafiği biraz rahatlattık. 4 feribot ile günde 120 sefer düzenliyoruz. Sonra Osmangazi Köprüsü devreye girdi. Şimdi İstanbul’dan güneye akış oldukça rahatladı. Fiyat olarak da hem feribotlar arası, hem de köprü arasında tatlı bir rekabet oluştu. 2012 yılında 190 TL olan tır geçişi bugün 150 liraya, 90 TL olan otomobil geçişi 70 liraya düştü. Hatta gidiş-geliş alanlar, 125 TL ödüyor. Vakit kazanmak isteyen köprüden, kısa bir dinlenme veya deniz havası almak isteyen, feribotları kullanıyor” diye konuştu

İSTANBUL’A DİKEY HAT

Bandırma ile Tekirdağ-Derince arasında trenle ilgili yatırımlarını da tamamladıklarını belirten Serbes; doğu-batı arasında raylı taşımacılığı kesintisiz hâle getireceklerini, ihracatta önemli bir rol alacaklarını kaydetti. Deniz taşımacılığını İstanbul’da dikey hatlara taşımak istediklerini de belirten Serbes, şunları söyledi: Hâlen yatay taşımacılık yapılıyor. Dikey taşımacılık hem trafiği hem yolculuk sürecini ciddi biçimde rahatlatacak. Sarayburnu’ndan Beykoz’a, Sarıyer’den Kadıköy’e araçlı taşımacılık mümkün olmalı. Bunun için uygun limanlar inşa edilirse, feribotlarla bu yükü taşırız.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE GEMİLER ÜCRETSİZ

Negmar, 15 Temmuz 2016’da Boğaz köprülerinin darbeciler tarafından kapatılması üzerine; Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli feribotlarını bütün tacizlere rağmen Boğaz’a gönderdi. Gece 01.00’den cumartesi 17.00’ye kadar, Üsküdar-Kabataş arasında Negmar’ın gemileri, vatandaşlar için hizmet verdi. Şirket, aldığı kararla 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor. Hak sahipleri, belgelerini tamamlayarak ücretsiz geçiş hakkından yararlanabiliyor. Eşref Serbes, “O gece Negmar feribotları, aralarında darbeye karşı koyan güvenlik güçlerimizin de olduğu yaklaşık 5 bin araç ile binlerce yolcuyu iki yaka arasında taşıyarak, onurlu bir görev yapma şerefine ulaştı” dedi.