Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, 50 deniz milinin üzerinde sürate ulaşabilen botları, silah kaçakçılığına karşı ve kritik sahil tesislerinin korunması için kullanacak.

Cumhuriyet tarihinin Umman’a yönelik ilk askeri gemi ihracat sözleşmesini 100 milyon dolar karşılığında imzalayan ARES tersanesi, bu kapsamda ilk geminin teslimatına hazırlanıyor. Antalya Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren tersane, geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmeye göre, Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı için 14 adet 26 metre boyunda ARES 85 HERCULES Süratli Devriye Botu üretecek. Bu kapsamda ilk geminin eylül ayında denize indirilmesi ve teslimatın da ekim ayında yapılması planlanıyor.

200 PERSONELE EĞİTİM

İhale sürecinde onlarca uluslararası savunma sanayi firmasını geride bıraktıklarını belirten ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, “İnşa ettiğimiz bu gemiler için 7 yıl gövde garantisi sunuyoruz. Bunun yanında 200 Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yaklaşık 300 gün sürecek bir program dahilinde operatör ve bakım/onarım eğitimleri verilecek. Bu kapsamda, Türkiye-Umman arasında kurulan işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi.

KORSAN VE KAÇAKLA SAVAŞ

Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, süratli devriye botlarını, Umman Denizi ve Umman Körfezi’nde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yasadışı göç faaliyetlerinin önlenmesinin yanı sıra korsan faaliyetlerde mücadele için de kullanmayı hedefliyor.