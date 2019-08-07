Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki seyahat süresi 3,5 saata düşerken bu projenin önemli avantajları da günlerdir konuşuluyor. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun alternatifi olan devlet yolu, bugün bölünmüş yol standardında ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar kendi tercihlerine bağlı olarak bu yolu kullanabiliyor. Devlet yolunda gerçekleşen işletme hızları incelendiğinde ise bu güzergâh üzerinde bulunan toplam 304 adet hemzemin geçit, kavşak, ayrılma-katılma şeritleri ile yaya ve okul geçitleri gibi yasal zorunluluklar, araçların hızını yer yer saatte 15-20 kilometreye kadar düşüyor. Bu nedenle kesintisiz trafik akışı mümkün olmuyor. Bu kapsamda İstanbul-İzmir Otoyolu’nun kullanılması durumunda zaman tasarrufu (iş gücü ve araç yıpranma) 228 lira, akaryakıt tasarrufu ise 76 lira olmak üzere, toplam tasarruf tutarının 304 lira olacağı tahmin ediliyor. Diğer avantajlar ise şöyle sıralanıyor:

¥ Yıllık 6 bin 100 kişinin bakım-işletme hizmetlerinde istihdam edilmesi planlanıyor.

¥ Mevcut devlet yolu güzergâhını periyodik bakım giderleri azalacak. Burada yıllık 35 milyon lira tasarruf tahmin ediliyor.

¥ Otoyollarda ölümlü ve yaralanmalı kaza riski, devlet yollarıyla kıyaslandığında en az iki kat daha düşük.

¥ Trafiğin otoyola kaymış olması sebebiyle şehir merkezlerinde gürültü kirliliği önemli miktarda azalacak.

¥ Otoyolun kullanılmasıyla karbondioksit salımında otomobil başına 26 kilogram azalma olacağı tahmin ediliyor.