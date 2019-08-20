Malatya’da sona eren ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi. İhraçlar sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdinin sağlandığını dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan “En önemli alıcı grubumuz Avrupa ülkeleridir. Yaklaşık 10-13 bin ton gibi bir rakamı da ABD’ye ihraç ediyoruz. Toplamda 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.
Kayısı ihracatından 250 milyon dolar gelir
20.08.2019 - 04:45 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya’da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın ağzını tatlandırdı.
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644903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644903.aspx
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