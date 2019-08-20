Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da sona eren ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi. İhraçlar sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdinin sağlandığını dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan “En önemli alıcı grubumuz Avrupa ülkeleridir. Yaklaşık 10-13 bin ton gibi bir rakamı da ABD’ye ihraç ediyoruz. Toplamda 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.