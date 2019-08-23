Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından internette aranıyor. Altın ülkemizde geleneksel hediyeleşme aracı olmasından dolayı fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişten dolayı çeyrek altın fiyatlarına gücü yetmeyenler gram altına yöneliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 278,50 liradan tamamladı.Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? diye merak eden yatırımcılar için 23 Ağustos 2019 çeyrek altın kuru fiyatları haberimizde...

23 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alışta 275,85 liradan satışta 275,95 liradan, çeyre altın alışta 443,64 liradan satışta 454,73 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 278,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira,Cumhuriyet altını 1.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 278,50 liradan işlem gördü.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 278,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,50 liradan, bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 855 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 792 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 812 liradan, 896 liradan alınan Yarım Ziynet 906 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.